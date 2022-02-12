Главы МИД Белоруссии и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии и Турции Владимир Макей и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в субботу затронули вопросы, связанные с нарастанием дезинформации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"Обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Отдельно остановились на перегруженности мирового информационного поля недостоверными сведениями и дезинформацией, в том числе откровенными фейками в отношении планов нападения на Украину с территории Беларуси и иными измышлениями вокруг российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022", - говорится в сообщении МИД, опубликованном в Twitter.

Как отметила пресс-служба министерства, Макей довел объективную информацию о реальном положении дел в данном контексте. Главы внешнеполитических ведомств также затронули тематику развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.