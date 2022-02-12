На Филиппинах при нападении группы боевиков погибли девять человек

БАНГКОК, 12 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек были убиты и трое получили ранения в филиппинской провинции Магинданао в результате нападения вооруженной группы. Об этом сообщила в субботу медиагруппа ABS-CBN.

По ее данным, погибшие направлялись на двух внедорожниках в одну из деревень, когда их обстреляла вооруженная группа лиц. Правоохранительные органы провинции полагают, что нападение произошло из-за конфликта между представителями группировки "Исламский фронт освобождения моро" (ИФОМ). Власти уже разыскивают группу, возглавляемую, предположительно, Джорданом Малалинтангом, который является одним из командиров ИФОМ и двоюродным братом одного из убитых.

На Филиппинах активно действуют различные радикальные религиозные и повстанческие группировки. В их числе запрещенная "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"), боевики которой часто берут в заложники людей из числа иностранных туристов. Кроме того, на протяжении десятилетий в стране продолжается противостояние между "Новой народной армией" и правительственными силами. За эти годы жертвами столкновений стали свыше 40 тыс. человек.