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Кризис на Украине

Глава МИД Нидерландов призвал всех граждан страны покинуть Украину

Большая часть сотрудников посольства страны также покинет Украину, на месте останутся только те люди, без которых функционирование диппредставительства не представляется возможным

ГААГА, 12 февраля. /ТАСС/. Нидерланды призывают всех граждан страны покинуть Украину. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы МИД королевства Вопке Хукстры.

"Ситуация с безопасностью уже вызывала серьезное беспокойство, а в последние дни она еще и ухудшилась, - отметил он. - После консультаций с различными союзниками я принял решение сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину".

Большая часть сотрудников нидерландского посольства также покинет Украину, на месте останутся только те люди, без которых функционирование дипломатического представительства не представляется возможным. В центре экстренной помощи во Львове посольство может оказать голландцам необходимую помощь, например выдать экстренные визы или пропуска.

С субботы на карте для туристов, публикуемой МИД страны, цвет Украины был изменен с оранжевого на красный. Это означает, что путешествовать в страну не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Голландцам рекомендуется покинуть страну, пока коммерческие рейсы все еще доступны.

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