Глава МИД Нидерландов призвал всех граждан страны покинуть Украину

ГААГА, 12 февраля. /ТАСС/. Нидерланды призывают всех граждан страны покинуть Украину. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы МИД королевства Вопке Хукстры.

"Ситуация с безопасностью уже вызывала серьезное беспокойство, а в последние дни она еще и ухудшилась, - отметил он. - После консультаций с различными союзниками я принял решение сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину".

Большая часть сотрудников нидерландского посольства также покинет Украину, на месте останутся только те люди, без которых функционирование дипломатического представительства не представляется возможным. В центре экстренной помощи во Львове посольство может оказать голландцам необходимую помощь, например выдать экстренные визы или пропуска.

С субботы на карте для туристов, публикуемой МИД страны, цвет Украины был изменен с оранжевого на красный. Это означает, что путешествовать в страну не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Голландцам рекомендуется покинуть страну, пока коммерческие рейсы все еще доступны.