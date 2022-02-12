Депутаты Рады и главы силовых ведомств Украины 13 февраля проведут закрытое заседание

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Главы парламентских фракций Верховной рады и руководители силовых ведомств Украины проведут в воскресенье закрытое заседание. Об этом в субботу сообщил депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Завтра предварительно в 16:00 (17:00 мск) состоится закрытое заседание с участием руководителей парламентских фракций, силового и экономического блока, а именно с министром обороны, министром внутренних дел, главой СБУ [Служба безопасности Украины], руководством разведок, Нацбанка, Минфина, премьер-министром", - написал он в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале заявил о необходимости "представителям оборонного сектора неотложно выйти с обращением к украинскому народу и честно объяснить, что происходит". Он подчеркнул, что Рада должна быть готова собраться в любой момент для принятия необходимых решений.

В свою очередь лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко призвал срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны страны, а также провести согласительный совет депутатских фракций и групп парламента.

Такие призывы связаны с распространением информации о якобы запланированном вторжении России на украинскую территорию. Подобные утверждения в последнее время нередко звучали в странах Запада, а также на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключал вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.