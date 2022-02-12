Румынские и американские летчики проводят совместные учения на юго-востоке Румынии

БУХАРЕСТ, 12 февраля. /ТАСС/. Группа ВВС США в Европе (USAFE) в составе примерно 150 военных с восемью самолетами F-16 Fighting Falcon с пятницы проводит на базе имени лейтенанта авиации Георге Мочорницэ в Борче совместные учения с ВВС Румынии. Об этом сообщило в субботу Радио Румынии.

Американские самолеты будут выполнять в течение примерно двух недель и задачи воздушной полиции вместе с румынскими F-16, а также с группой ВВС Италии, которая находится в Румынии с декабря прошлого года.

"Главная цель совместных учений - повышение уровня взаимодействия между союзниками в рамках НАТО, а совместного выполнения задач воздушной полиции - развитие способности реакции и сдерживания", - отметило в этой связи Минобороны Румынии.

Американские самолеты прибыли в пятницу из Германии на авиабазу в Борче (юго-восток Румынии), где уже находятся с 8 февраля (до 17 февраля) 50 американских военных и четыре самолета F/A-18 Super Hornet из ВМС США, дислоцированных в Европе (United States Naval Forces Europe).