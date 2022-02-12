МИД Польши рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

ВАРШАВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок на Украину из-за ситуации в области безопасности. Соответствующее обращение ведомство опубликовало в субботу в Twitter.

"В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности, вызванной военно-политической эскалацией со стороны Российской Федерации, МИД советует воздержаться от поездок на Украину, в которых нет необходимости", - заявило ведомство.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.