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Кризис на Украине

Власти Марокко рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины

Посольство призвало марокканских граждан пока отложить поездки в эту страну

РАБАТ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Марокко призвали подданных королевства покинуть Украину и воздержаться от дальнейших поездок на территорию этой страны. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике посольства Марокко в Киеве.

"В сложившейся ситуации посольство Королевства Марокко в Киеве рекомендует марокканским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну в целях безопасности, воспользовавшись доступными коммерческими авиарейсами", - отмечается в заявлении.

Также посольство призывает марокканских граждан, желающих отправиться на Украину, "пока отложить свои поездки".

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УкраинаМароккоКризис на Украине
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