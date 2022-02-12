Власти Марокко рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины

РАБАТ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Марокко призвали подданных королевства покинуть Украину и воздержаться от дальнейших поездок на территорию этой страны. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике посольства Марокко в Киеве.

"В сложившейся ситуации посольство Королевства Марокко в Киеве рекомендует марокканским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну в целях безопасности, воспользовавшись доступными коммерческими авиарейсами", - отмечается в заявлении.

Также посольство призывает марокканских граждан, желающих отправиться на Украину, "пока отложить свои поездки".