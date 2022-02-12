В ЛНР заявили о гибели трех украинских военных в зоне силовой операции

ЛУГАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Военные Луганской народной республики (ЛНР) сообщили в субботу о гибели трех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне силовой операции Киева в Донбассе в ходе занятий по сбросу взрывного устройства с беспилотника, а также утилизации неразорвавшихся боеприпасов.

Как рассказал на брифинге со ссылкой на разведданные офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин, 10 февраля в Золотом проходили занятия с операторами БПЛА 24-й бригады ВСУ, "целью которых являлось получение практических навыков применения БПЛА с системой сброса боеприпасов в условиях городской инфраструктуры". "Во время очередного запуска дрона при наборе высоты произошел непроизвольный сброс закрепленного взрывного устройства, которое сдетонировало от удара о землю, нанеся одному из операторов тяжелые осколочные ранения, от которых он впоследствии скончался", - приводит слова Мазейкина агентство Луганскинформцентр.

Представитель оборонного ведомства ЛНР также сообщил, что два бойца ВСУ погибли 11 февраля в районе города Счастье из-за несоблюдения техники безопасности во время утилизации неразорвавшихся боеприпасов. "Военнослужащие, замкнув электросеть и увидев, что взрыва не произошло, в нарушение требований безопасности покинули блиндаж и направились в сторону траншеи для подрыва боеприпасов. Во время их движения произошел взрыв, в результате чего двое военнослужащих от полученных травм скончались на месте", - рассказал Мазейкин.