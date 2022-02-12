МВД Латвии подготовило план на случай возможного наплыва беженцев с Украины

РИГА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Латвии подготовило план на случай возможного наплыва беженцев с Украины, если там начнется вооруженный конфликт. Об этом в субботу сообщила глава МВД Мария Голубева.

"МВД разработало план на случай, если прибудет большое число людей с Украины. В понедельник другие министерства дадут свои комментарии по этому документу. Нынешние планы по потоку беженцев по-прежнему в силе, однако они не привязаны к конкретной стране происхождения", - написала она в Twitter.

Министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс 11 февраля также заявил, что власти Латвии готовятся к возможному наплыву беженцев с Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.