Чавушоглу заявил о планах провести переговоры с Лавровым и Кулебой на предстоящей неделе

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в субботу о намерениях провести на предстоящей неделе переговоры с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой в рамках усилий Анкары по снижению напряженности между России и Украиной.

"Нашей задачей является предотвращение конфликта, мы не являемся стороной конфликта, войны или проблемы. Но война, конфликт, любая напряженность влияет на нас всех, это влияет на экономику, энергетическую безопасность, туризм. Мы прилагаем усилия по снижению напряженности, говоря, что войны в этом регионе не должно быть. Позиция Турции ясна с самого начала. На следующей неделе в среду мы проведем переговоры с Лавровым, проведем переговоры с Кулебой. Сегодня мы проводили переговоры с министром иностранных дел Белоруссии, мы продолжим наши контакты", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк".