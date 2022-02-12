Президент Бразилии назвал приоритетные направления сотрудничества с Россией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в субботу назвал приоритетные направления сотрудничества с Россией, которые планирует обсудить в ходе предстоящего на следующей неделе визита в Москву.

"Бразилия в значительной степени зависит от удобрений из России и Белоруссии. Мы поедем с группой министров, чтобы обсудить также и другие вопросы. Наша страна заинтересована [в сотрудничестве] в энергетике, обороне и сельском хозяйстве", - сказал он в ходе трансляции в соцсетях. Глава государства также выразил надежду на то, что "в мире воцарится мир для всех".

Визит Болсонару в Москву запланирован на 15-17 февраля. Как сообщала ранее газета O Globo, на 16 февраля запланированы переговоры бразильского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, по данным издания, Болсонару намерен встретиться с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и принять участие в мероприятии, на котором будут присутствовать представители предпринимательского сообщества двух стран, в частности производители удобрений, а также энергетического сектора - атомной энергетики и газодобычи.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках визита бразильской делегации в Москву также состоится первая российско-бразильская встреча в формате "два плюс два" (главы МИД и министры обороны). По ее словам, стороны обсудят взаимодействие в ООН и Совете Безопасности, в БРИКС и других международных объединениях, а также "рассмотрят отдельные аспекты российско-бразильского стратегического партнерства, в том числе укрепление двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере".