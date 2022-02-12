МИД Эквадора призвал своих граждан не ездить на Украину

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эквадора призывает сограждан избегать посещения Украины в связи с текущей ситуацией в этой стране. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу.

"В связи с нынешней ситуацией на Украине МИД Эквадора <...> рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в это европейское государство, а тем, кто уже находится на Украине связаться с посольством [Эквадора] в Австрии, если они еще этого не сделали", - говорится в документе, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства. По информации МИД Эквадора, на данный момент на Украине находится порядка 400 граждан южноамериканской республики, с которыми дипломаты устанавливают связь для оказания помощи, в случае необходимости.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.