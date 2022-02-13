Блинкен заявил, что США открыты диалогу с КНДР без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыты для диалога с КНДР без предварительных условий и не вынашивают в отношении нее враждебных намерений. С таким заверением выступил в субботу на пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи) госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Хочу подчеркнуть: у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР. Мы остаемся открытыми для диалога без предварительных условий, если Пхеньян выберет этот путь", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

При этом он допустил, что Северная Корея может предпринять в обозримой перспективе "дальнейшие провокационные действия". К числу таких провокаций Блинкен отнес и недавние ракетные пуски Пхеньяна. "Нам всем ясно, что КНДР находится на стадии провокаций", - утверждал шеф американской дипломатии. "Я, безусловно, не исключаю, что Северная Корея будет предпринимать дальнейшие провокационные действия на фоне происходящего в других частях мира, в том числе в Европе - вокруг Украины", - заявил Блинкен.