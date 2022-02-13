МИД Мексики рекомендовал своим гражданам не посещать Украину

МЕХИКО, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Мексики не рекомендует гражданам латиноамериканской страны посещать Украину. Об этом говорится в обнародованном в субботу вечером предупреждении внешнеполитического ведомства.

"В свете сокращения воздушного сообщения на Украине мексиканцам, которые хотели бы посетить Украину с туристическими или деловыми целями, рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну в настоящий момент из-за растущего риска остаться там без возможности выезда, - говорится в тексте. - Кроме того, мексиканцам, проживающим в этой стране, предлагается воспользоваться еще доступными коммерческими маршрутами, если они хотят ее покинуть".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.