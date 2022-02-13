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Украина опровергла сообщения о запрете въезда в страну гражданам России

Представитель погранслужбы Андрей Демченко сообщил, что ежедневно десятки иностранных граждан получают отказ во въезде на Украину "по разным причинам"
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины назвала слухами сообщения о том, что на украинскую территорию перестали пропускать граждан России.

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"Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы и пограничники его четко соблюдают",- заявил представитель погранслужбы Андрей Демченко украинскому изданию Telegraf.

По его словам, ежедневно десятки иностранных граждан получают отказ во въезде на Украину "по разным причинам", уточнив, что среди них есть и россияне, которые, как и все остальные, должны "выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны".

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях о том, что Украина запретила россиянам въезд на свою территорию за исключением тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Позже депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Facebook о запрете украинских властей впускать граждан России на Украину, не уточнив при этом источник этой информации.

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