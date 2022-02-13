ДНР готова принять работников пенсионного фонда Украины для проверки данных

ДОНЕЦК, 13 февраля. /ТАСС/. Представители Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по экономическим вопросам контактной группы предложили Киеву направить в ДНР работников Пенсионного фонда Украины для проверки данных о малоподвижных пенсионерах, которые не могут лично явиться на подконтрольную Киеву территорию для получения украинских пенсий. Об этом сообщила в воскресенье министр труда и социальной политики ДНР, представитель республики в подгруппе по экономическим вопросам Лариса Толстыкина.

"Что касается маломобильных пенсионеров, то со стороны Киева сейчас выдвигается одно препятствие - не признаются [украинские] паспорта-книжечки (с марта 2018 года на Украине не выдаются пенсионные книжки в связи с переходом на пластиковые карты - прим. ТАСС). И для того, чтобы восстановить пенсию, нужно пройти верификацию", - цитирует Толстыкину Донецкое агентство новостей. "То есть миграционные службы должны признать пенсионера как гражданина со всеми соответствующими процедурами", - пояснила она.

"Мы предложили, чтобы на территорию ДНР приехали представители Пенсионного фонда [Украины], мы им обеспечим безопасность. Пусть они заезжают, верифицируют гражданина, собирают пакет документов и проводят дальше необходимые процедуры", - добавила министра труда ДНР.

В субботу, 12 февраля, Толстыкина заявила, что Киев семь лет ищет постоянные пути ухода от выплаты долгов по пенсиям жителям ДНР.

Политика экономической блокады в отношении республик Донбасса начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом президента Украины правительство страны прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. Пункт 8 Комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусматривает определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы.