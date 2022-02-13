Президент Литвы считает необходимым предоставить Украине ясную перспективу евроинтеграции

ВИЛЬНЮС, 13 февраля. /ТАСС/. Брюссель должен предоставить Киеву конкретный план интеграции с Евросоюзом. Об этом в воскресенье в телефонном разговоре, в котором участвовали глава Европейского совета Шарль Мишель, а также президенты Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Швеции, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, о чем сообщила его пресс-служба.

"Должным ответом на угрозы в сфере безопасности стало бы предоставление Украине более конкретной европейской перспективы, расширение партнерства с ЕС", - приводятся слова литовского лидера. Согласно сообщению, в ближайшее время эти вопросы обсудят главы стран Евросоюза.

Науседа заверил, что Вильнюс готов предоставить Киеву всевозможную помощь. "Давление, с которым столкнулась Украина, является вызовом для Запада в целом. Только общими усилиями мы сможем обеспечить надежду на мир, - сказал он. - Помощь международного сообщества, а особенно ЕС имеет особое значение".

Как заявила в пятницу находившаяся с визитом на Украине премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, Вильнюс увеличит в этой стране число своих военных инструкторов, а также в ближайшее время передаст украинской армии противовоздушные ракеты Stinger. Численный состав инструкторов и передаваемое количество средств ПВО она не уточнила.

На Украине находится подразделение литовских военных инструкторов, скомплектованное из представителей добровольческих сил охраны, штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС и инженерного батальона им. Юозаса Виткуса. Им поставлена задача помочь в реализации военной реформы обучением и подготовкой кадров, внедрением в армии западных стандартов.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс.