В ДНР заявили, что сотрудники ОБСЕ в Донецке проводили ротацию, а не эвакуацию

ДОНЕЦК, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники донецкого офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ производили ротацию, а не эвакуацию. Об этом сообщил в воскресенье председатель комитета Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

"Сегодня у ОБСЕ была намечена ротация сотрудников. Сейчас вернулось столько же машин ОБСЕ с сотрудниками, сколько и выезжало утром - шесть. Поэтому пока ничего не поменялось, миссия работает в прежнем режиме", - сказал он Донецкому агентству новостей.

Ране некоторые СМИ сообщали, что шесть автомобилей мониторинговой миссии ОБСЕ в ДНР пересекли линию разграничения в направлении Украины через контрольно-пропускной пункт "Александровка", что может свидетельствовать о начале эвакуации. Бердичевский отметил, что донецкий офис СММ ОБСЕ пока продолжает работать, но сотрудники от США и Великобритании получили приказы покинуть Донбасс.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы вдоль всей линии соприкосновения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.