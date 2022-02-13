СМИ: депутатам президентской партии на Украине рекомендовали не покидать страну

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от правящей на Украине партии "Слуга народа" получили рекомендацию не покидать страну, а также обеспечить максимальное присутствие на предстоящей пленарной неделе. Об этом сообщило в воскресенье издание "Левый берег" со ссылкой на депутата парламента от этой партии Александра Кучеру.

"Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Поскольку на самом деле уехать из страны сейчас - это аморально", - заявил он. Замглавы фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук также подтвердила изданию эту информацию. "Все депутаты должны быть на Украине на пленарной неделе. Кто за рубежом возвращаются срочно", - заявила она.

Очередная пленарная неделя Рады запланирована на 15-18 февраля. 14 февраля руководители парламентских фракций и групп соберутся на заседание согласительного совета.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.