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МВД Польши сообщило, что регионы страны готовятся к возможному наплыву беженцев с Украины

Глава ведомства Мариуш Каминьский отметил, что "в связи с ситуацией на Украине Польша готовится к разным сценариям"

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Власти польских регионов готовятся к возможному наплыву беженцев с Украины. Об этом заявил в воскресенье в Twitter глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

"Ясно, что в связи с ситуацией на Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них - действия воевод (глав регионов - прим. ТАСС), связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасного убежища", - написал он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаПольша
Кризис на Украине
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