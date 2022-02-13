Министр обороны Великобритании отменил отпуск из-за ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что отменяет отпуск в связи с развитием ситуации у границ Украины. Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"В связи с тем, что я прилетел из Москвы только рано утром в субботу, и опасениями по поводу ухудшения ситуации на Украине я отменил планы провести за рубежом длинные выходные вместе с семьей и возвращаюсь", - говорится в сообщении на странице министра.

В пятницу Уоллес посетил Россию, где встречался со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В опубликованном в субботу вечером интервью газете The Sunday Times Уоллес назвал "весьма вероятным" якобы планируемое вторжение России на Украину. В пятницу газета Politico опубликовала материал, в котором говорится, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с участием лидеров союзных стран заявил им, что Россия якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля.

Бывший глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее подвергся жесткой критике из-за того, что находился в отпуске в период острого ухудшения обстановки в Афганистане в августе прошлого года. Это стало одной из причин того, почему ему пришлось покинуть свой пост в сентябре и перейти на должность главы Минюста.

10 февраля британский парламент ушел на 10-дневные каникулы, которые совпадают по времени с периодом каникул в большинстве школ Соединенного Королевства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.