В офисе Зеленского заявили, что ЕС не давал рекомендаций ограничивать полеты над Украиной

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не давало рекомендаций по ограничению полетов над Украиной. Об этом в воскресенье заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Небо над Украиной открыто, власть не принимала никаких решений по закрытию воздушного пространства. EASA также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины. Пользуемся фактами, а не предположениями - большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений", - написал Тимошенко в воскресенье в Facebook.

По его словам, в ближайшее время правительство инициирует решения по поддержке авиаперевозчиков.

Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, в связи с чем борт, выполнявший рейс из Мадейры (Португалия) в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева.

В воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в своем телеграм-канале, что, скорее всего, с 17:00 мск понедельника авиационное сообщение над Украиной будет приостановлено. По его данным, одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с понедельника с 14:00 по Лондону (17:00 мск) прекращает действовать страховка гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины.