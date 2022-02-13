В ЛНР заявили, что ВСУ готовят десант для заброски в тыл республики

ЛУГАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Командующий так называемой операцией объединенных сил (ООС, силовая операция Киева в Донбассе - прим. ТАСС) Александр Павлюк проверяет готовность десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) к заброске в тыл Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ "готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики". "С целью проверки готовности 1-го батальона к десантированию с вертолетов Ми-8 на командный пункт бригады в населенном пункте Войтово прибыл командующий ООС Павлюк", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.