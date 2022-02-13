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Премьер Чехии: ситуацию на украинско-российской границе в ЕС воспринимают серьезно

Петр Фиала сообщил, что совместно с Шарлем Мишелем и несколькими другими европейскими лидерами провел переговоры в связи с напряженностью на украинско-российской границе

ПРАГА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала обсудил в воскресенье ситуацию на Украине с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими лидерами стран ЕС. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

"Совместно с Шарлем Мишелем и несколькими другими европейскими лидерами мы сегодня провели переговоры в связи с напряженностью на украинско-российской границе. Сложившуюся там ситуацию воспринимаем серьезно", - отметил Фиала.

Пресс-секретарь премьера отказался сообщить журналистам подробности состоявшихся в формате видеоконференции переговоров. Он сослался на их закрытый для общественности характер.

В воскресенье Киев покидают семьи сотрудников чешского посольства. Дипломаты остаются в украинской столице, а само дипломатическое представительство продолжит работать.

Теги
УкраинаЧехияРоссияМишель, ШарльФиала, Петр
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