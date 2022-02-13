Народная милиция ДНР: на линии соприкосновения в Донбассе сохраняется напряженность

ДОНЕЦК, 13 февраля. /ТАСС/. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной, украинские силовики продолжают нарушать договоренности о перемирии. Об этом в воскресенье сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Народной милиции сообщают, что украинская армия применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разведки, а также с помощью средств радиоэлектронной борьбы препятствует работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Кроме того, киевские силовики обстреляли БПЛА ОБСЕ во время наблюдательного полета. "Отметим, что обстрел велся целенаправленно, так как о времени и месте запуска беспилотника украинских силовиков уведомили заранее", - подчеркнули в оборонном ведомстве республики.

Народная милиция также проинформировала, что в нарушение действующих договоренностей украинские силовики разместили два бронетранспортера вблизи жилых домов в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе).

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.