Reuters рассказал о темах предстоящих переговоров Путина и Шольца

ТАСС, 13 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с президентом России Владимиром Путиным намерен получить лучшее понимание текущих "целей и обеспокоенностей России". Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

У Шольца запланирован визит в Киев 14 февраля, а на следующий день он отправится в Москву.

По словам источника агентства, как на переговорах с Владимиром Путиным, так и на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер намерен обсудить пути реализации Минских соглашений. На встрече с Зеленским он также поднимет вопрос стабилизации экономики Украины.

Как подчеркнул источник агентства, от встречи с Путиным Шольц не ожидает конкретных результатов, однако считает, что прямые переговоры с лидером РФ обладают большой важностью.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.