В ДНР заявили, что миссия наблюдателей ОБСЕ в Донбассе продолжает работу

ДОНЕЦК, 13 февраля. /ТАСС/. Работа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе осуществляется в штатном режиме. Об этом заявило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По состоянию на сегодня мы можем говорить, что работа Миссии осуществляется в штатном режиме. В этом нас также заверяют представители местной команды СММ ОСБЕ", - говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК, опубликованном в его Telegram-канале. В представительстве отметили, что вынуждены выступить с таким заявлением в связи с сообщениями СМИ о том, что наблюдатели ОБСЕ якобы эвакуируются из республики.

Миссия ОБСЕ продолжает выполнять свои задачи по наблюдению за ситуацией в зоне конфликта, подчеркнуто в заявлении представительства ДНР в СЦКК. "Сегодня, на данный момент, территорию республики покинуло 6 машин с одним прицепом. Наличие одного прицепа не является внештатной ситуацией: логично, что при плановых ротациях покидающие представители миссии вывозят свои личные вещи", - говорится в заявлении представительства республики. "Среди убывших сегодня есть и представители тех стран, которые ранее заявляли об отзыве своих представителей. Количество выезжающих и заезжающих авто постоянно колеблется, что не позволяет говорить о каких-либо тенденциях", - отмечается в заявлении.

Представительство ДНР также сообщило, что в субботу через контрольный пункт на линии соприкосновения на территорию ДНР въехали три машины ОБСЕ, одна из которых с прицепом, что подтверждает версию плановых ротаций. "Кроме того, нам уже известно о запланированных пересечениях на ближайшие три дня, которые будут осуществляться в оба направления", - отмечено в заявлении представительства республики.

В заявлении отмечено, что если все представители стран, решивших вывести своих граждан с Украины, покинут донецкий офис СММ ОБСЕ, работа миссии не остановится. В ДНР находится достаточное количество наблюдателей ОБСЕ из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других государств, говорится в документе. На сегодняшний день общая численность представителей СММ ОБСЕ в ДНР существенно не изменилось, состав миссии в несколько раз больше, чем это было во время первой волны пандемии COVID-19, отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

В то же время республики Донбасса настораживает решение США, Великобритании и их некоторых союзников отозвать своих граждан, говорится в заявлении. В представительстве ДНР полагают, что это может стать почвой для последующих спекуляций на тему того, что отсутствие наблюдателей этих стран в зоне конфликта не позволяет им в полной мере владеть реальной ситуацией.