Митинг в поддержку России прошел перед ее посольством в Словакии

ПРАГА, 13 февраля. /ТАСС/. Митинг в поддержку России и против расширения военного сотрудничества Словакии с США с участием 100 активистов прошел перед зданием посольства РФ в Братиславе. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства нашей страны в Словакии Виталий Житнюк.

"Над ними были подняты российские и словацкие флаги. Они выразили свою крайнюю обеспокоенность по поводу заключения республикой соглашения о военном сотрудничестве с США", - сказал он.

Партии словацкой парламентской оппозиции ранее потребовали проведения общенародного референдума по вопросу отмены соглашения о военном сотрудничестве республики с США. Документ был утвержден в среду высшим законодательным органом страны и в тот же день подписан президентом Зузаной Чапутовой, что завершило процесс его ратификации в Словакии.

Социологическое агентство MEDIAN 10 дней назад опубликовало результаты опроса, из которых следует, что категорически против заключения военного соглашения выступают 35% словаков. Еще 19% считают, что оно нецелесообразно для республики. По мнению 56% участников опроса, словацкие власти должны были провести общенародный референдум по данному вопросу. При этом лишь 15% респондентов однозначно поддержали расширение военного сотрудничества с США.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование от Соединенных Штатов. Речь пока идет о 100 млн долларов.

План критикуют многие словацкие политики и общественность. Лидер социал-демократов и парламентской оппозиции, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел страны Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.