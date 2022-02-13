СММ ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ продолжат работу на Украине без перерывов

ВЕНА, 13 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине продолжит выполнять свой мандат в этой стране без приостановки. Об этом заявила в воскресенье генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Ранее некоторые СМИ сообщали о решении ряда стран передислоцировать их наблюдателей ОБСЕ.

"Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять их мандаты без перерыва", - подчеркнула Шмид на своей странице в Twitter.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы вдоль всей линии соприкосновения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.