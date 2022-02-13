В Пентагоне не могут подтвердить сообщения о планируемом вторжении РФ на Украину

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США не может подтвердить сообщения о том, что РФ имеет в планах вторжение на украинскую территорию. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

В эфире Кирби спросили, может ли он подтвердить сообщения в ряде СМИ о том, что Секретная служба США, ЦРУ и Пентагон получили детальный план "вторжения" РФ на Украину, которое якобы запланировано на среду. "Я не могу подтвердить эти сообщения (о существующих планах вторжения - прим. ТАСС)", - ответил он. По его словам, Соединенные Штаты тем не менее считают, что крупные военные столкновения на границе РФ и Украины могут начаться "в любой день".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех.