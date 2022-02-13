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Пентагон выразил озабоченность учениями России в Черном море

Официальный представитель ведомства Джон Кирби отметил, что Россия "задействует потенциал, который может угрожать суверенитету Украины"

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что учения РФ в Черном море якобы могут угрожать суверенитету Украины. В воскресном интервью телеканалу MSNBC Кирби не привел каких-либо доказательств своих слов.

"Мы должны рассматривать это в контексте происходящего [вокруг Украины], - утверждал он. - <...> Они (Россия - прим. ТАСС) нарастили силы ВМС в Черном море, <...> но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины".

"Это же касается танковых учений в Белоруссии. <...> Это беспокоит нас", - отметил представитель Пентагона.

Как ранее напомнили в пресс-службе Черноморского флота, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключал вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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