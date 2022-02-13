СМИ: поверенная в делах США и другие дипломаты переезжают из Киева

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие американские дипломаты переезжают из Киева во Львов. Об этом сообщило в воскресенье украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в дипломатической службе США.

"Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и так далее", - рассказал изданию представитель Госдепа США на условиях анонимности. Квин также перебазируется во Львов, добавил он. По словам источника, решение о переезде американского посольства во Львов было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности, переезд происходит в настоящее время.

"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности", - сказал источник издания. Он не сообщил, когда американские дипломаты вернутся в Киев. В украинской столице остается работать технический персонал посольства США, в том числе для обеспечения безопасности зданий.