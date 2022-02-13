Страны Балтии повторно просят у Минска разъяснений в связи с военными учениями

ВИЛЬНЮС, 13 февраля. /ТАСС/. Литва, Латвия и Эстония обратились повторно к Белоруссии с просьбой дать в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о повышении мер доверия в военной сфере разъяснения в связи с российско-белорусскими военными учениями "Союзная решимость - 2022", проходящими на территории Белоруссии. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны Литвы.

"В ответ на обращение от 9 февраля в связи с российско-белорусскими военными учениями в установленный срок в 48 часов был получен ответ, однако он не содержит запрошенную информацию о масштабе маневров, используемых системах вооружений и техники, поэтому мы по данному вопросу обратились повторно с пожеланием встречи с представителями Белоруссии в рамках ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Страны Балтии также отметили, что им неясен дальнейший статус участвующих в учениях российских подразделений. "В ответе не указан план возвращения этих частей к месту постоянной дислокации", - отметило оборонное ведомство.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил 9 февраля, что Литва приглашена наблюдать за завершающей фазой российско-белорусских учений. В связи с учениями Литва 7 февраля повысила уровень боеготовности своих войск. Как отмечал командующий армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти.

Как заявил в среду посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, количество войск и вооружений, участвующих в учениях "Союзная решимость - 2022", не превышает планку, установленную Венским документом 2011 года.