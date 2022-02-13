Белый дом подтвердил готовность США помогать Украине и после якобы возможного вторжения

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Власти США готовы продолжить оказывать помощь Украине и после возможного, по версии Вашингтона, вторжения в эту страну. Это подтвердил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью журналистам телеканала CBS, стенограмма которого опубликована в воскресенье.

"Президент говорил, что мы продолжим оказывать поддержку Украине даже после начала вторжения. Я не стану приводить подробности того, как это будет осуществляться, но это одна из трех ключевых составляющих нашего ответа - дальнейшая поддержка Украины в то время, когда она пытается противостоять российской агрессии", - отметил он.

"Вторая составляющая - это незамедлительное принятие жестких экономических мер совместно с нашими союзниками и партнерами в отношении финансовой системы России и ее военно-промышленной базы. Третье - это <...> укрепление территории НАТО, воодушевление наших союзников на восточном фланге и сдерживание России от любых действий против союзников по НАТО <...>", - пояснил Салливан.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.