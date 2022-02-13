Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину

РИГА, 13 февраля. /ТАСС/. Семьи сотрудников посольства Латвии на Украине покинули территорию этой страны. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Члены семей сотрудников посольства Латвии на Украине (граждане Латвии) уехали с Украины. Учитывая, что некоторые авиакомпании прекращают полеты на Украину, повторно прошу не ехать на Украину и по возможности быстрее покинуть Украину. Посольство Латвии в Киеве продолжает работу", - написал он в Twitter.

По данным МИД Латвии, в настоящее время на Украине кратковременно находятся около 2 тыс. латвийцев, сообщил в воскресенье агентству LETA пресс-секретарь министерства Янис Бекерис. Постоянно в этой стране проживают примерно 900 латвийцев.

"У нас есть очень серьезные опасения по поводу ситуации с безопасностью, поэтому мы призываем подданных Латвии, во-первых, не ездить на Украину сейчас и в ближайшее время выехать с Украины, адекватно оценив возможную угрозу", - отметил Бекерис. По его словам, пока со стороны латвийцев просьб помочь покинуть Украину не поступало.

МИД Латвии 11 февраля призвал граждан республики, находящихся на территории Украины, в ближайшее время покинуть эту страну, а также воздержаться от поездок в нее.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.