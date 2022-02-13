Кабмин Украины примет решения о поддержке авиаперевозчиков в ближайшее время

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины в воскресенье вечером примет решения о поддержке авиаперевозчиков, которые получили от лизингодателей запрет о вхождении в воздушное пространство Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"В течение дня министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20:00 [21:00 мск] состоится заседание кабинета министров, ожидаем их принятия", - написал он в Facebook.

Тимошенко добавил, что, "хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены, что на Украину можно летать и никаких проблем нет".

Ранее в воскресенье депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, с понедельника авиасообщение над Украиной будет приостановлено. Он добавил, что собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают им входить в воздушное пространство Украины.

В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден приземлиться в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в воздушное пространство Украины. Кроме того, голландская авиакомпания KLM (приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в ее воздушном пространстве.

При этом глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук в воскресенье заявил, что небо страны остается открытым. По его словам, в случае изменения ситуации Киев официально уведомит международное сообщество. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также уже заявил, что власти не видят смысла в закрытии воздушного пространства страны.