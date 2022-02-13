Власти Турции поддерживают деятельность миссии ОБСЕ на Украине

АНКАРА, 13 февраля. /ТАСС/. Турция поддерживает деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом заявили в воскресенье в МИД Турции.

"Деятельность наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которую с момента ее создания возглавляют турецкие послы, имеет большое значение. Мы полностью их поддерживаем", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщали о решении ряда стран передислоцировать их наблюдателей ОБСЕ. На этом фоне генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид уже заявила, что миссия продолжит выполнять мандат без перерыва.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы вдоль всей линии соприкосновения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.