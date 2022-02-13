Канада временно перемещает часть своих военных с Украины в другие страны Европы

ОТТАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение переместить часть своих военных с Украины в другие страны Европы. Об этом в воскресенье говорится в сообщении Минобороны Канады.

В нем уточнятся, что передислокация сил связана "со сложившейся сложной оперативной обстановкой". Куда будут передислоцированы военнослужащие, а также их численность, не уточняется. Речь идет о военных инструкторах, задействованных в канадской миссии Unifier.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек. Кроме того, канадские власти также заявляли о поставках униформы и другого оборудования для украинской армии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.