FT: в Берлине не ожидают конкретных результатов от визита Шольца в Москву

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Руководство Германии не ожидает конкретных результатов от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в немецком правительстве.

"Не думаю, что мы получим от этого какой-то конкретный результат", - отметил собеседник издания, подчеркнув при этом, что "сейчас не время сдаваться".

По его словам, цель Шольца заключается в том, чтобы "лучше понять, чего стремится достичь Россия, и попытаться выяснить, существуют ли какие-либо возможности вернуться к прямому диалогу" на площадке ОБСЕ, в Совете Россия - НАТО или в иных форматах. Источник также подчеркнул, что Шольц стремится к прогрессу в реализации минских соглашений.

Ранее источник в кабмине ФРГ сообщил журналистам, что визиты канцлера в Киев и Москву 14 и 15 февраля будут попыткой добиться деэскалации ситуации. Он напомнил, что "среди партнеров в ЕС и НАТО есть сплоченность относительно действий в случае агрессии России против Украины", и Шольц "напрямую донесет" эту позицию до Москвы в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.