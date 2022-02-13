Командующий СТО: силы территориальной обороны Украины укомплектованы почти на 70%

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Командующий Силами территориальной обороны (СТО) Украины Юрий Галушкин в воскресенье сообщил, что этот отдельный род войск укомплектован почти на 70%.

"По состоянию на настоящее время мы укомплектованы почти на 70%. А пограничные бригады - на 70-75%", - рассказал он в интервью телеканалу "Украина-24".

Командующий уточнил, что на Украине должны создать 29 бригад и 150 батальонов Сил территориальной обороны, в которых на постоянной основе будут служить военные. "В пунктах постоянной дислокации они будут содержать материально-технические средства, оружие, боеприпасы на приписанный личный состав. То есть заключили контракт резервиста в этих батальонах и бригадах. Таких резервистов в Украине может быть около 130 тысяч военнослужащих" , - объяснил Галушкин. Он уточнил, что в составе СТО на постоянной основе должны проходить службу 10 тысяч военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в пятницу сообщил, что Украина намерена увеличить до 2 млн число граждан, которые задействованы в обеспечении территориальной обороны страны. По его словам, такое протокольное поручение украинского президента Владимира Зеленского было озвучено на заседании СНБО в Харькове.

1 января на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны Украины стали отдельным родом войск вооруженных сил страны. Формирование подразделений СТО планируется завершить к 15 февраля. Предполагается, что в них будут входить военнослужащие, которые постоянно несут службу, и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных рабочих местах.

Силы территориальной обороны не являются добровольческими формированиями, однако подобные отряды также формируются. В их состав могут быть зачислены граждане в возрасте от 18 до 60 лет вне зависимости от пола или наличия военного опыта. СТО разрешено применять личное, стрелковое оружие и другие виды вооружения.