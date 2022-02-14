В Словакии чемпион мира по бодибилдингу вернул госнаграду, протестуя против договора с США

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по бодибилдингу из Словакии Штефан Гавлик вернул президенту этой страны государственную награду в знак протеста против заключения Братиславой соглашения о военном сотрудничестве с США. Об этом он написал в открытом письме главе словацкого государства Зузане Чапутовой, сообщил в воскресенье сайт hlavnespravy.sk.

"Скорость, с которой [президент] подписала договор об американских базах, приближается к скорости света, - отметил Гавлик. - Единственное, что мне дает надежду, - то, что ничто не длится вечно. И американские солдаты однажды уйдут [из Словакии]. <...> Этим [письмом информирую], что возвращаю военную награду - медаль министра [обороны Словакии] III степени".

Гавлик заявил, что полностью утратил уважение к Чапутовой, которая, по его мнению, игнорирует мнение большинства словаков. Президент вместе с правительством республики "за дырявый грош", как пишет он, "продала суверенитет [Словакии] и сделала из граждан Словакии рабов".

Социологическое агентство MEDIAN 10 дней назад опубликовало результаты опроса, из которых следует, что категорически против заключения военного соглашения выступают 35% словаков. Еще 19% считают, что оно нецелесообразно для республики. По мнению 56% участников опроса, словацкие власти должны были провести общенародный референдум по данному вопросу. При этом лишь 15% респондентов однозначно поддержали расширение военного сотрудничества с США.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование от Соединенных Штатов. Речь пока идет о $100 млн.

План критикуют многие словацкие политики и общественность. Лидер социал-демократов и парламентской оппозиции, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел страны Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.