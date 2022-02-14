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Кризис на Украине

МИД Сингапура рекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть Украину

В ведомстве заявили, что будут не в состоянии оказать гражданам помощь покинуть страну в случае возникновения конфликта

СИНГАПУР, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура призвали граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник ночью заявлении МИД республики.

"Напряженность на Украине и сопредельных территориях продолжает нарастать. В связи со сложившейся ситуацией находящимся на Украине сингапурцам рекомендуется как можно скорее покинуть страну коммерческим транспортом, пока для этого есть возможности", - указывается в сообщении.

"В случае возникновения конфликта МИД не может дать гарантии, что будет в состоянии оказать гражданам помощь покинуть страну. Сингапур не имеет дипломатического представительства на Украине", - заявили в ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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