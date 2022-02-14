В СБУ заявили, что Украина столкнулась с системным нагнетанием паники

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, спецслужба страны фиксирует такие случаи и противодействует им. Об этом в понедельник сказано в заявлении Службы безопасности Украины (СБУ).

"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны", - говорится в нем.

В СБУ расценили это как попытки посеять тревогу в украинском обществе и подорвать веру в способность государства защитить своих граждан. В ведомстве добавили, что нагнетание паники происходит через социальные сети и отдельные СМИ.

В спецслужбе заявили, что ведется анализ разных сценариев развития событий и на каждый из них "существует четкий план действий". "Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И делаем это уже", - говорится в сообщении. В СБУ призвали сограждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Ранее США, Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония и ряд других стран объявили об эвакуации из Киева части сотрудников посольств или их семей. Украинские власти назвали это решение преждевременным и заявили, что не видят реальных оснований для этого. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нагнетание на Западе слухов о неизбежности войны очень дорого обходится украинской экономике.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.