Лукашенко заявил о непричастности Минска к обострению двусторонних отношений с Киевом

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не причастна к обострению двусторонних отношений с Украиной и проводит понятную политику в этой сфере. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Еще раз хочу публично сказать вам, что мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения", - отметил он в ходе встречи с украинским политиком Александром Морозом. "Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Я и сейчас придерживаюсь этой политики". "Мы родные люди, мы соседи. <...> И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей", - подчеркнул он.