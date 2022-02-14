Пресс-секретарь Токаева возглавил совет директоров гостелерадиокорпорации Казахстана

НУР-СУЛТАН, 14 февраля. /ТАСС/. Члены совета директоров государственной телерадиокорпорации "Казахстан" избрали своим председателем Берика Уали - пресс-секретаря президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба медиахолдинга.

"На очередном заседании членов совета директоров акционерного общества "Республиканская телерадиокорпорация (РТРК) "Казахстан" пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали избран председателем совета директоров АО "РТРК "Казахстан"", - говорится в сообщении.

Уали родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова по специальности "киновед", Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "журналистика", Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "правоведение". Должность пресс-секретаря главы государства занимает с марта 2019 года.

В состав государственной телерадиокорпорации входит ряд телеканалов и радиостанций, включая национальный телеканал "Казахстан" (Qazaqstan), "Казспорт" (Qazsport) и "Балапан" (Balapan), а также "Казахское радио", радио "Астана" и другие.