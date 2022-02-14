Президент Южной Кореи распорядился разработать срочные меры из-за ситуации на Украине

СЕУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин дал указание разработать меры по обеспечению безопасности южнокорейских граждан и по предотвращению возможного ущерба южнокорейской экономике из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

"Мы не должны прекращать работу по безопасной эвакуации наших граждан, нам следует превентивно разработать меры по минимизации ущерба нашим компаниям. Есть необходимость в срочных мерах, поскольку ситуация на Украине остается нестабильной и нет никаких признаков ее улучшения", - указал южнокорейский лидер на совещании с высокопоставленными чиновниками, среди которых был министр планирования и финансов Хон Нам Ги.

Как указывает агентство, представители бизнеса обеспокоены, что рост напряженности вокруг Украины может привести к резкому росту цен на энергоносители, природные ресурсы, зерно. Президент указал, что власти страны должны реагировать на беспокойство компаний и поддерживать экспортеров.

Правительство намерено разработать детальные планы действий при различных сценариях. Речь идет о дополнительной закупке энергоносителей и сырьевых ресурсов, расширении внутреннего производства и диверсификации импорта. С помощью этих мер власти страны планируют обеспечить стабильность цепочек поставок.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.