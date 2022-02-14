Парламент Южной Кореи принял специальную поправку для избирателей с COVID-19

СЕУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Национальное собрание Республики Корея приняло поправку к закону о выборах, которая была разработана для обеспечения избирательного права граждан на тот случай, если те будут инфицированы коронавирусом перед основным днем голосования. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap .

Законопроект был одобрен на пленарной сессии парламента. Выборы президента Южной Кореи запланированы на 9 марта.

Согласно поправке, заразившиеся коронавирусом лица, а также находящиеся в карантине смогут проголосовать с 18:00 до 19:30 после закрытия избирательных участков для остальных граждан. Для этого им нужно получить соответствующее разрешение от медицинских органов.

Как поясняет агентство, в условиях распространения штамма "омикрон" среди южнокорейской общественности появились опасения, что инфицированные сограждане могут лишиться возможности принять участие в выборах следующего президента. Поправка призвана обеспечить избирательное право в том случае, если граждане Южной Кореи заразятся коронавирусом или будут направлены на самоизоляцию после периода досрочного голосования (4-5 марта), но перед основным днем голосования (9 марта), указывает Yonhap.

Ранее за похожие изменения законодательства выступили представители правящей и оппозиционных партий. О необходимости подобных мер говорил президент Мун Чжэ Ин.

Число заражений коронавирусом в Республике Корея на протяжении последних пяти дней подряд превышает 50 тыс., общее число инфицированных с момента начала пандемии достигло 1,4 млн. 13 февраля в стране было выявлено 54 619 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.