МИД Греции рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Украину

АФИНЫ, 14 февраля. /ТАСС/. МИД Греции настоятельно посоветовал своим гражданам не совершать путешествия по всей территории Украины, а тем гражданам Греции, которые уже там находятся, рекомендовал немедленно ее покинуть. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы греческого внешнеполитического ведомства.

"Сегодня утром в министерстве иностранных дел [Греции] состоялось совещание под председательством министра иностранных дел Никоса Дендиаса, на котором присутствовали министр национальной обороны Никос Панайотопулос, министр образования и культов Ники Керамеос, заместитель министра иностранных дел Андреас Катсаниотис, а также сотрудники данных ведомств. Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует всем путешествовать по всей территории Украины, а также рекомендует гражданам Греции, находящимся в стране, немедленно ее покинуть", - говорится в сообщении.

По словам МИД, "гражданам Греции, которые еще не уехали, также рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве".

Внешнеполитическое ведомство отметило, что штат посольства в Киеве "сокращен до необходимого", но "в то же время будет усилен штат генконсульства в Мариуполе".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.