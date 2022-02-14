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МИД: ситуация с безопасностью вокруг Украины остается напряженной

Олег Николенко заявил, что власти ее контролируют

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью вокруг Украины остается напряженной, но власти страны м и предпринимают дипломатические усилия для предотвращения эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Ситуация с безопасностью остается напряженной, но контролируемой. Дипломатия продолжает работать в усиленном антикризисном режиме над снижением напряжения и сдерживанием России от дальнейшей эскалации", - сказал он в понедельник на брифинге.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

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Украина
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