Украина ищет новые маршруты судов из-за учений России в Черном море

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украинское государственное учреждение "Госгидрография" по поручению министерства инфраструктуры проводит внеплановые промеры глубин в северо-западной части акватории Черного моря с целью поиска безопасных подходов торговых судов к портам Одесского залива в связи с проведением Россией морских учений. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы сейчас делаем все, чтобы не допустить каких-либо попыток блокирования украинской логистики, в частности по морю или по небу. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности сеянию паники", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По данным ведомства, промеры будут выполняться до 14 февраля включительно. "Результаты гидрографических работ будут немедленно объявлены в прибрежных предупреждениях, а также опубликованы в сообщениях мореплавателям в виде корректурного файла для бумажных и электронных навигационных карт", - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. На национальных морских навигационных картах Украины указаны глубины в этом районе по результатам гидрографических работ 2017 года. В соответствии с этими данными, судам, следующим в порты Одесского залива, рекомендуется при плавании соблюдать изобаты глубин 20 метров, указанные на действующих навигационных картах.

Ранее сообщалось, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все военные маневры российских кораблей в Черном море в рамках учений соответствуют международному праву, торговые маршруты не блокируются.